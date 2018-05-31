Утвержденный порядок (акт) обследования материально-бытовых условий домохозяйств, претендующих на получение субсидии по ЖКХ, не предусматривает осмотра социальными инспекторами содержимого холодильника или шкафа.

Об этом передает Укринформ со ссылкой на заявление генерального директора Директората семьи и социальной поддержки населения Минсоцполитики Виталия Музыченко.

"Бесспорно, правила назначения субсидий будут совершенствоваться. Мы планируем внести в них некоторые изменения, потому что уже сегодня видим определенные аспекты, которые нужно урегулировать. Я не могу сейчас сказать, какие конкретно, потому что мы сейчас над этим работаем. Мы планируем собрать все проблемные вопросы, которые возникают в регионах. По результатам этого, я уверен, мы будем менять систему, а насколько радикально и кардинально, покажет практика", - сказал Музыченко.

В то же время он отметил, что не видит сейчас "вала критики или невосприятия" новых правил назначения жилищно-коммунальных субсидий.

"Значительное большинство граждан, которые наполняют государственный бюджет, одобрительно воспринимают и поддерживают соответствующие изменения, которые усиливают адресность социальной помощи. Конечно, те граждане, которые теряют право на субсидию в результате ввода новой системы, возможно, и не будут ее поддерживать. Но давайте говорить о пользе для всего общества, а не определенной категории граждан", - заявил Музыченко.

Кабинет министров 27 апреля внес изменения в программу предоставления субсидий. Отныне граждане не будут получать помощи от государства на оплату коммунальных услуг, если в собственности семьи есть авто, которому менее 5 лет, кроме мопеда и авто, предоставленных органом соцзащиты населения.

Также субсидию не будут предоставлять, если площадь квартиры превышает 120, а площадь дома - 200 квадратных метров, кроме детских домов семейного типа и приемных семей.

В случае безработных лиц субсидия будет предоставляться тем, кто официально зарегистрирован в службе занятости. Тем, кто работает без оформления в Украине или за рубежом, органы соцзащиты автоматически будут считать доход три прожиточных минимума - 5286 гривен.

"Страна" разбиралась, чем обернется для украинцев новое повышение цены на газ.

Главным инициатором подорожания газа в свое время стал Кабмин, а идейным вдохновителем – МВФ.

Напомним, что украинцев передумали штрафовать за отсутствие счетчиков тепла и воды.