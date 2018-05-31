Во время дачи показаний Борис Герман, который обвиняется СБУ в подготовке убийства Аркадия Бабченко, рассказал о так называемых российских кураторах, которые связывались с ним по поводу терактов.

Он назвал одно имя - Вячеслав Пивоваркин. По словам Германа, именно так зовут человека, который звонил ему из Москвы и предлагал принять участие в террористической деятельности. Он выходец из Украины.

Напомним, мы сообщали, что по показаниям Германа, он тут же обратился в контрразведку СБУ. И его там уполномочили вести наблюдение за намерениями Москвы.

А свое нахождение под судом Герман объясняет тем, что "в СБУ очень много кротов".

Как сообщала "Страна", ранее появились фото подозреваемого по делу Бабченко Бориса Германа.

Мы писали, что в суде подтвердили, что заказ на убийство журналиста Бабченко получил киллер Цымбалюк.

Сам Цымбалюк объявил в Facebook, что это он был киллером Бабченко.