Организатор убийства Бабченко сообщил в суде, кто был его заказчиком
Во время дачи показаний Борис Герман, который обвиняется СБУ в подготовке убийства Аркадия Бабченко, рассказал о так называемых российских кураторах, которые связывались с ним по поводу терактов.
Он назвал одно имя - Вячеслав Пивоваркин. По словам Германа, именно так зовут человека, который звонил ему из Москвы и предлагал принять участие в террористической деятельности. Он выходец из Украины.
Напомним, мы сообщали, что по показаниям Германа, он тут же обратился в контрразведку СБУ. И его там уполномочили вести наблюдение за намерениями Москвы.
А свое нахождение под судом Герман объясняет тем, что "в СБУ очень много кротов".
Как сообщала "Страна", ранее появились фото подозреваемого по делу Бабченко Бориса Германа.
Мы писали, что в суде подтвердили, что заказ на убийство журналиста Бабченко получил киллер Цымбалюк.
Сам Цымбалюк объявил в Facebook, что это он был киллером Бабченко.