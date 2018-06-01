Народным депутатам предложили сохранить существующие льготы по уплате военного сбора с доходов в виде денежного обеспечения участников ООС (бывшая АТО).

Комитет по вопросам налоговой и таможенной политики рекомендует ВР принять за основу и в целом соответствующие законопроекты № 8349 и № 8350, передает ЮрЛига.

Также предусмотрено сохранение льгот по налогообложению НДС операций по ввозу и поставке на таможенной территории Украины ряда специальных средств индивидуальной защиты военных (бронежилеты, шлемы), лекарственных средств и медицинских изделий, продукции оборонного назначения на период осуществления указанных мероприятий путем проведения операции Объединенных сил.

Кроме того, предлагается распространить на период проведения вышеуказанных мероприятий льготы по уплате ввозной пошлины, которые применялись на период проведения АТО.

В то же время депутаты обратили внимание на необходимость урегулирования применения законодательных норм, в которые проектом вносятся дополнения, в период с начала осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпора и сдерживания вооруженной агрессии РФ в Донецкой и Луганской областях и до вступления в силу внесенных в Налоговый кодексизменений.

В связи с этим члены комитета предложили предусмотреть в Налоговом и Таможенном кодексах переходные нормы, которыми закрепляется, что внесенные изменения применяются, в том числе к налоговым периодам, начиная с 1 мая 2018 года.

Как сообщала "Страна", на Донбассе под обстрелом погибла девочка, которой три дня назад исполнилось 15.

Отметим, что Матиос рассказал, сколько военных покончили самоубийством с начала года.