"Организатор убийства Бабченко" рассказал, как его привлекла к сотрудничеству СБУ
В Киеве во время избрания меры пресечения Борису Герману, который по версии СБУ организовал "убийство" журналиста Аркадия Бабченко, сам фигурант рассказал, что к нему обратился "человек из Москвы", который имеет отношение "к организации массовых беспорядков".
Герман тут же, по его словам, обратился с этим в контрразведку СБУ. И его якобы уполномочили вести наблюдение за намерениями Москвы. Обвиняемый говорит, что он с тех пор следил за тем, куда идут российские деньги в Украине.
В этом же ключе была задумана и операция по привлечению Цымбалюка, говорит Герман.
"Всем было понятно, что он тут же побежит в СБУ. Все прекрасно знали, что не будет никакого убийства. Делалось это только на благо государства Украина, никому не хотелось здесь видеть Россию".
Герман объяснил, почему не давал показаний в СБУ вчера.
"Вы нормальные в 11 часов вечера устраивать допрос? Конечно, я отказался!", - заявил фигурант.
"В СБУ очень много кротов", - так объясняет Герман тот факт, что он сейчас под судом.
Как сообщала "Страна", ранее появились фото подозреваемого по делу Бабченко Бориса Германа.
Мы писали, что в суде подтвердили, что заказ на убийство журналиста Бабченко получил киллер Цымбалюк.
Сам Цимбалюк объявил в Facebook, что это он был киллером Бабченко.