В Киеве во время избрания меры пресечения Борису Герману, который по версии СБУ организовал "убийство" журналиста Аркадия Бабченко, сам фигурант рассказал, что к нему обратился "человек из Москвы", который имеет отношение "к организации массовых беспорядков".

Герман тут же, по его словам, обратился с этим в контрразведку СБУ. И его якобы уполномочили вести наблюдение за намерениями Москвы. Обвиняемый говорит, что он с тех пор следил за тем, куда идут российские деньги в Украине.

В этом же ключе была задумана и операция по привлечению Цымбалюка, говорит Герман.

"Всем было понятно, что он тут же побежит в СБУ. Все прекрасно знали, что не будет никакого убийства. Делалось это только на благо государства Украина, никому не хотелось здесь видеть Россию".

Герман объяснил, почему не давал показаний в СБУ вчера.

"Вы нормальные в 11 часов вечера устраивать допрос? Конечно, я отказался!", - заявил фигурант.

"В СБУ очень много кротов", - так объясняет Герман тот факт, что он сейчас под судом.

Как сообщала "Страна", ранее появились фото подозреваемого по делу Бабченко Бориса Германа.

Мы писали, что в суде подтвердили, что заказ на убийство журналиста Бабченко получил киллер Цымбалюк.

Сам Цимбалюк объявил в Facebook, что это он был киллером Бабченко.