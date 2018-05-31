Члены Кабмина привели "Порядок обеспечения лиц с инвалидностью автомобилями" в соответствие нормам действующего законодательства Украины.

Соответствующие изменения внесены постановлением Кабмина от 30 мая 2018 года, передает ЛигаЗакон.

Так, терминология и положения порядка приведены в соответствие с законами:

- "О внесении изменений в Закон о статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" относительно усиления социальной защиты участников антитеррористической операции, участников Революции Достоинства и членов семей погибших таких лиц" от 14 ноября 2017 года № 2203-VIII;

- "О внесении изменений в некоторые законодательные акты" от 19 декабря 2017 года № 2249-VIII.

Как сообщала "Страна", нардепы разрешили ставить в очередь на бесплатное жилье переселенцев-инвалидов.

К заявлению о постановке на социальный квартирный учет необходимо будет приложить копию справки о постановке на учет внутренне перемещенного лица и копии справок о постановке на такой учет членов семьи.

Напомним, что вступил в силу закон о социальной защите иностранцев-контрактников ВСУ.