В Верховной Раде зарегистрирован проект новой редакции закона о столице, в котором предлагается уменьшить количество депутатов Киевсовети со 120 до 25 и увеличить полномочия мэра.

Об этом Укринформу сообщила один из авторов законопроекта, заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид.

Соответствующий законопроект №8420 зарегистрирован в парламенте 30 мая. Действующий закон "О столице Украины - городе-герое Киев" был принят в 1999 году.

"Предлагается серьезное сокращение количества депутатов, и при этом депутаты должны будут работать на постоянной основе. Мы предлагаем, чтобы было до 25 депутатов в Киевском городском совете", - отметила она.

Кроме того, по словам вице-спикера, законопроект предусматривает перераспределение полномочий между мэром и главой городской администрации. При этом предлагается развести функции и роль Киева как города, региона и столицы.

Согласно законопроекту, город возглавляет городской голова, который будет иметь всю полноту полномочий.

"Он фактически будет единолично формировать городскую администрацию, он будет главным распорядителем киевского бюджета и так далее. Глава Киевской городской администрации фактически представит государство в регионе, а не в городе. Его задачей будет, в том числе, следить за законностью решений органа местного самоуправления", - отметила Сыроид.

Вместе с тем главу КГГА предлагается наделить правом обжалования решений Киевсовета в суде.

"Он не будет иметь никакого отношения к местному бюджету, а будет иметь возможность работать исключительно с бюджетом государственным, который будет приходить в Киев как в регион. Например, на университетское образование и на медицину третьего уровня. То есть это то, что делают сегодня главы областных государственных администраций", - отметила вице-спикер.

Сыроид отметила, что в разработке законопроекта участвовал, в частности, и заместитель председателя КГГА Алексей Резников.

По ее словам, документ призван исправить ситуацию, сложившуюся с самоуправлением. При этом она отметила, что сейчас фактически всю исполнительную власть в городе Киеве возглавляет глава КГГА, который назначается Президентом, а городской голова почти не имеет полномочий для управления городом.

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