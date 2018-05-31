В пятницу, 1 июня температура воздуха в Украине снизится до + 19 + 24 С. В западных областях удержится теплая погода, +23...+27 градусов. Повсюду будет преобладать сухая воздушная масса, лишь в западной части вечером пройдет кратковременный дождь с грозой.

Об этом сообщает Наталья Диденко.

В выходные, 2-3 июня погоду в Украине сформирует антициклон, поэтому существенные осадки маловероятны. В западных областях очередной атмосферный фронт обусловит колебания атмосферного давления и грозовые дожди. Не забудьте зонты, дождевики и вспомните правила поведения во время грозы.

Температура воздуха в большинстве областей Украины течение уикенда будет комфортной, + 24 + 28 градусов.

В понедельник, 4 июня синоптическая ситуация практически не изменится.

5 июня Украину начнет пересекать атмосферный фронт, поэтому ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Южные регионы избегут осадков, там удержится высокая пожарная опасность, надо быть очень осторожными с огнем.

6 июня осадков станет меньше и будет преобладать сухая погода, однако ожидается понижение температуры воздуха до + 19 + 24 градусов.

5-6 июня в большинстве областей Украины усилится ветер. Кто занимается строительством, примите это во внимание.

В следующий четверг, 7 июня, погода стабилизируется, снова антициклон, сухая теплая погода с температурой воздуха + 24 + 28 градусов сформирует обстановку в большинстве областей Украины.

В Киеве в ближайшие дни вероятность осадков не исключается 1 и 5 июня. Во вторник, 5 июня возможны грозы и порывистый ветер.

В остальное время в столице будет преобладать сухая погода.

Температура воздуха будет колебаться в пределах + 24 + 27 градусов, 31 мая и 5 июня ожидается + 26 + 29 градусов.

Фото: old.wetterzentrale.de

Как сообщала "Страна", синоптик показала атмосферный фронт, который стремительно идет в Украину с Балтики. Фронтальная облачность вытянулась с северо-востока.

Напомним, какие погодные рекорды мая побиты в украинской столице.