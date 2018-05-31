Народные депутаты А. Кожемякин, А. Домбровський, В. Бухарев предложили отменить действующую редакцию диспозиции части первой статьи 309 УК, а ее содержание трансформировать в соответствующую норму части первой статьи 44 КоАП (Незаконные производство, приобретение, хранение, перевозка, пересылка наркотических средств или психотропных веществ без цели сбыта в небольших размерах).

Это обусловлено тем, что действующая редакция статьи 44 КоАП и часть первая статьи 309 УК по содержанию практически совпадают и создают условия для коррупционных действий.

Соответствующие изменения предложены законопроектом № 8378.

То есть предлагается установить уголовную ответственность за незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозку или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта только в крупных размерах.

Аналогичные изменения предложены и относительно ответственности за незаконное производство, изготовление, приобретение и хранение прекурсоров.

Кроме того, предлагается установить админответственность за нарушение правил оборота наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов или прекурсоров, если такое нарушение создало опасность для здоровья людей или выхода таких веществ из-под контроля. Для лиц, совершивших такое правонарушение, предусматривается штраф в размере от 50 до 70 НМДГ (от 850 до 1190 грн).

При этом уголовная ответственность за нарушение правил оборота наркотических и психотропных веществ, которая предусмотрена ст. 320 УК, наступит если такие нарушения привели к их недостаче в крупных размерах.

В пояснительной записке отмечено, что целью законопроекта является приведение действующего законодательства к требованиям Стратегии государственной политики в отношении наркотиков на период до 2020 года, а также предоставление приоритетности медико-профилактическим мероприятиям наркополитики над репрессивными и активизация борьбы правоохранительных органов с организованной наркопреступностью.

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