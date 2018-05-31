В Украине намерены внедрить цифровую инфраструктуру, беспилотные автомобили, транспортные коридоры и единую транспортно-инфраструктурную сеть с Европейским Союзом.

Это предусмотрено проектом Национальной транспортной стратегией на период до 2030 года "Drive Ukraine 2030", утвержденной Кабмином на заседании 30 мая 2018 года.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что эта стратегия является программным документом, определяющим развитие транспортной и инфраструктурной отраслей на ближайшие 12 лет.

Окончательный текст документа пока не обнародован, но известно, что в его рамках предусмотрено внедрение единого билета для всех видов транспорта.

Информация, которую обсуждали поражает фантастическими горизонтами и суммами. Запланировано строительство 10 автобанов, соответствующей инфраструктуры для транспортных перевозок и двух заводов по производству электрокаров.

Также предполагается увеличение количества работающих аэропортов до 50, привлечение лоукост-компаний, расширение географии полетов.

В железнодорожном сообщении обещают полностью заменить локомотивы и вагонный парк, а также построить европути в четырех направлениях из Киева.

Для развития водных перевозок будет внедряться морское "единое окно" и восстанавливаться речное сообщение.

Также предусмотрено строительство интеллектуальных дорог для движения беспилотного транспорта, Smart Roads (пилотных дорог, которые генерируют электроэнергию) и использование Big Data для контроля трафика.

Для реализации стратегии планируется привлечь $60 млрд инвестиций.

Как сообщала "Страна", Омелян назвал список дорог, которые отремонтируют в первую очередь.

В числе лидеров по использованию средств Дорожного фонда Украины назвали Запорожскую, Тернопольскую, Ивано-Франковскую, Закарпатскую, Кировоградскую, Днепропетровскую и Одесскую области.

Напомним, как с 1 июня в Киеве будут продавать абонементы на парковку.