Кабинет министров Украины обновил Перечень наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров.

Соответствующие изменения предусмотрены постановлением Кабмина от 16 мая 2018 года № 390.

В частности, из списка особо опасных наркотических средств, оборот которых запрещен, исключены AB-PINACA-CHM, ADBICA, В-22. При этом список дополнен следующими наркотическими средствами: AH-7921, Ацетилфентанил, МТ-45 (IС-6), U-47700, 4-FIBF (4-Fluoroisobutyrylfentanyl).

Из списка особо опасных психотропных веществ исключен 5-MeO-DІPT и дополнен: ADBICA, ВВ-22, РХ 1(5-fluoro АРР-РІСА; SRF-30), РХ 2 (5-fluoro АРР-PINACA; FU-PX), AB-СНМINACA (AB-PINACA-CHM, MBA(N)-CHM и т.д., а некоторые психотропные вещества заменены новыми наименованиями.

Также установлено, что к списку психотропных вещества, оборот которых ограничен и в отношении которых допускаются исключения некоторых мер контроля, не включается гамма-бутиролактон, который в количестве, не превышающем 15 %, входит в состав средств защиты растений, на которые Минприроды выдано удостоверение о государственной регистрации.

Список прекурсоров, оборот которых ограничен, дополнил Альфа-фенилацетоацетонитрил (APAAN), а список прекурсоров, в отношении которых устанавливаются меры контроля, дополнен позициями: АNPP и NPP.

Как сообщала "Страна", Кабмин добавил новый препарат в список наркотических средств и прекурсоров.

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