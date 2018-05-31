В течение мая 2018 года в Киеве было зафиксировано сразу несколько температурных рекордов.

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.

В Киеве, по сообщениям Центральной геофизической обсерватории 5 мая был зафиксирован рекорд максимальной температуры воздуха, + 30,2°С.

Это на 1,8°С выше предыдущего максимума, достигнутого в 1954 году.

Среднесуточная температуре 5 мая также превысила на 1,8°С историческое значение того же 1954 года. Она составила + 23,8°С.

Ночь на 9 мая в Киеве оказалась самой теплой с 1881 года, + 16,6°С, что на 0,4°С теплее, чем в 1967 году.

Также ночь на 10 мая была рекордно теплой, + 16,0°С, что на 0,6°С выше температуры 1996 года.

Река Днепр уже сейчас показывает 20°С, тогда как обычная норма достижения такой температуры - обычно 5 июня.

Как сообщала "Страна", метеорологическое лето пришло в Киев на 16 дней раньше срока. Раннее наступление лета защитило киевлян от весенних заморозков.

Напомним, что жаркий температурный рекорд был установлен в Киеве 2 мая.