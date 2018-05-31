На судебном заседании, где избирают меру пресечения Борису Герману, который по версии СБУ, именно он организовал "убийство" Аркадия Бабченко, обвинитель подтвердил, что заказ на исполнение убийства журналиста получил некий Цымбалюк.

Еще в начале апреля 2018 года неустановленное на данный момент лицо решило убить нескольких граждан России, которые живут в Украине. Это лицо вышло на Германа, как на организатора и уже 6 апреля Герман предложил Цымбалюку убить Бабченко за 30 тысяч долларов. Такова версия обвинения.

В тоже время спикер Службы СБУ Елена Гитлянская, комментируя заявление Алексея Цымбалюка написала в Facebook: "Ты кто такой? Давай, ... Осторожно, фейк!"

Ранее атошник Алексей Цимбалюк в Facebook признал, что это он играл роль провокатора в спецоперации СБУ. Причины своего заявления Цымбалюк объяснил тем, что после публикации записи, на которой он получал аванса за убийство Бабченко, на которой не был изменен его голос, он "шифроваться" смысла не видит.

Ранее "Страна" сообщала, как СБУ "воскресила" Бабченко и каковы будут последствия спецоперации.