Коррупция, деятельность правоохранительных органов и судебная система названы ключевыми источниками риска для финансовой системы Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка, со ссылкой на опрос респондентов.

В числе крупнейших источников нестабильности люди также отметили политическую и социальную ситуацию в стране, текущее состояние сотрудничества с международными финансовыми организациями и защиты прав кредиторов, инвесторов, а также мошенничество и кибернетическую опасность.

Общий уровень риска в финансовом секторе Украины респонденты считают средним (48%) или высоким (43%), и только 9% - низким.

Результаты опроса также показали, что большинство респондентов считает нынешнее состояние финансового сектора Украины удовлетворительным (64% всех ответов).

В то же время доля респондентов, считающих состояние плохим (23% опрошенных) несколько выше, чем доля оптимистов (14%), добавляет Нацбанк.

Между тем почти половина опрошенных указала на улучшение состояния финансового сектора за последние шесть месяцев и 10% считают, что оно ухудшилось. 35% респондентов также считают, что и в последующие полгода состояние финсектора будет улучшаться, хотя 13% опрошенных придерживаются противоположного мнения.

Почти половина респондентов не видит изменений в состоянии финансового сектора и не ожидает их в ближайшее время.

Нацбанк уточняет, что в первом опросе "О системных рисках финансового сектора", проведенном в мае 2018 года, приняли участие 23 респондента с наибольшей долей рынка (15 банков, четыре страховые и четыре инвестиционные компании).

В выборку респондентов попали также юридические лица, находящиеся под санкциями. Если среди лидеров рынка есть несколько представителей одной финансовой группы, анкету присылали одному из них.

Результаты следующего соответствующего опроса будут опубликованы в ноябре 2018 года.

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