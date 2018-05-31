В первый день лета, 1 июня, в Украину придет похолодание, на Закарпатье и в Карпатах возможен кратковременный дождь и гроза.

На большую часть территории Украины в ближайшие сутки 1 июня распространится порция прохладного воздуха с севера европейской России, атмосферное давление начнет расти, и погоду будет определять гребень антициклона с центром над Беларусью, сообщает Укргидрометцентр.

Осадков не ожидается, лишь днем на Закарпатье и в Карпатах местами прогнозируется кратковременный дождь и гроза. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.

Фото: meteo.gov.ua

Температура в Черниговской, Сумской, Полтавской и восточных областях ночью 4-9 ° тепла, днем 16-21 °; на остальной территории ночью 9-14 °, на побережье морей 15-18 °, днем 20-25 °, на Закарпатье, Прикарпатье и в Одесской области до 29 °.

В западных областях местами без осадков, температура ночью +11...+15°, днем +24...+27°. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.

В Карпатах ясно, температура воздуха ночью +13...+15°, днем +26...+28°. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.

На севере Украины ясно. Температура ночью +5...+9°, днем +18...+22°. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.

В центре Украины ясно, температура ночью +7..+11°, днем около +22...+24°. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.

На востоке Украины без осадков, ночью +5...+10°, днем +18...+22°. Ветерсеверо-восточный, восточный, 5-10 м/с.

В южных областях Украины солнечно, температура ночью +14...+19°, днем около +23...+27°. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.

В Крыму без осадков, температура ночью +14...+16°, днем +23...+25°. Ветер северо-восточный, восточный, 5-10 м/с.

В Киеве 1 июня без осадков. Ветер преимущественно восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 9-11°, днем 22-24°.

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