Новые владельцы жилья и коммерческой недвижимости в Украине (офисы, склады и др.) не должны нести ответственность по коммунальным долгам экс-хозяев.

Об этом говорится в разъяснении Большой палаты Верховного суда по делу №757/45133/15-ц, передает UBR.

Таким образом региональные облэнерго не могут отказывать новым владельцам недвижимости в заключении новых договоров на обслуживание из-за задолженности, накопленной до них.

Также нельзя отключать их от услуг в одностороннем порядке.

"Подобных историй очень много по всей стране. Человек покупает квартиру и только со временем узнает, что на ней висит огромная сумма долгов за разные коммунальные услуги. Когда ему отключают свет и присылают пачки "красных" платежек за отопление и воду. Разумеется - это не его долги, и он не должен их платить, что легко подтверждается договором о купле-продаже недвижимости. Однако, когда он обращается в облэнерго с просьбой переподписать с ним (новым владельцем) договор - ему отказывают. Требуют сначала погасить старый долг. Так вот ВС дал на этот счет четкое заключение - коммунальщики не имеют права что-то требовать с новых владельцев. Они обязаны с ними переподписать договор, и самостоятельно взыскивать старую задолженность со своих старых клиентов", - объяснил UBR.ua ситуацию старший партнер адвокатской компании "Кравец и партнеры" Ростислав Кравец.

В Верховном суде подчеркивают, что никаких исключений быть не должно. И подключение нового абонента должно происходить по стандартным правилам: поставщик, например, энергии должен предоставить проект договора на протяжении 7 рабочих дней для подключения объекта мощностью до 150 кВт и в течение 14 дней - когда речь идет о большей мощности. Дело №757/45133/15-ц касалось спора нового владельца столичной недвижимости с "Киевэнерго".

"Новые хозяева квартир и офисов могут ничего не знать о коммунальных долгах, висящих на новоприобретенной недвижимости, из-за обыкновенной беспечности. Забыли проверить - человеческий фактор. Нередко встречаются и случаи мошенничества, подделки документов. Продавцы квадратных метров предоставляют фальшивые справки якобы от коммунальщиков об отсутствии долгов. И только со временем становится ясно, что все это фикция", - отметил в разговоре с UBR.ua управляющий партнер ЮФ "Можаев и партнеры" Михаил Можаев.

Подделка официальных документов карается в Украине не только штрафами, но и тюремным заключением сроком до трех лет. Это можно напомнить тем, что предоставить липовые документы. Но еще лучше - передать все свои улики (копии подделанных документов) в облэнерго или водоканал, чтобы именно они разбирались с мошенниками, накопившими долги.

"Верховный суд четко написал в своем заключение - выбиванием долгов с нерадивых клиентов должны заниматься сами коммунальщики. Их должники - им с ними и работать. Новый владелец недвижимости начинает жизнь с чистого листа. Единственная его проблема - это отсутствие в Украине прецедентного права. Конечно, нужно в требовании на подключении сослаться на вышеупомянутое постановление ВС, однако этого, скорее всего, не хватит. В каждом отдельном случае придется подавать иски и судиться с коммунальщиками до конца. Что займет не один месяц", - развел руками Кравец.

Как сообщала "Страна", долги украинцев по коммуналке только за месяц выросли на два миллиарда. Самый высокий уровень оплаты в Тернопольской и Ровенской областях.

Напомним, что в пятницу, 4 мая в Днепропетровской области целому городу собирались отключить воду из-за долгов.