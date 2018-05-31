В Киеве на Дегтягевской загорелся рейсовый автобус, дым пожара видел издалека. Судя по фото, возгорание началось в моторном отсеке и охватило весь салон. 

О пострадавших пока ничего неизвестно. Пользователи социальных сетей сообщают о звуках, которые напоминают взрывы баллонов. 

 

Фото: facebook.com

Как сообщала "Страна", ранее  в Киеве на ходу загорелся троллейбус с пассажирами. 

В среду, 23 мая, на Подольском спуске в Киеве загорелся троллейбус №18, следующий по маршруту "Майдан Незалежности - улица Сошенко". "По словам кондуктора, сегодня уже ремонтировали этот компрессор. Сейчас разорвалась какая-то трубка и загорелась. Вот вам и техническое состояние городского транспорта", - написал свидетель. 

Также  на трассе Киев - Одесса загорелся автомобиль.

Ранее под Тернополем на полном ходу перевернулся и загорелся молоковоз. 

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