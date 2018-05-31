Цены на нефть эталонной марки Brent активно растут в четверг после публикации данных, указавших на существенное падение запасов топлива в США, передает Интерфакс -Украина

Цена июльских фьючерсов на Brent, торги которыми истекают в четверг, на лондонской бирже ICE Futures к 18:04 по киевском времени увеличилась на $1,11 (1,43%) - до $78,61 за баррель. Более активно торгуемые августовские контракты увеличились в цене на $1,34 (1,72%) - до $79,06 за баррель.

Между тем стоимость фьючерса на WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) понизилась к этому времени на $0,31 (0,45%) - до $67,90 за баррель.

По данным министерства энергетики США, товарные запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 3,62 млн баррелей.

Ранее Американский институт нефти (API), собирающий данные на добровольной основе, сообщил о росте запасов на 1 млн баррелей, тогда как эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали уменьшение на 600 тыс. баррелей.

Запасы бензина в Штатах на прошлой неделе выросли на 534 тыс. баррелей, хотя ожидалось падение на 1,5 млн баррелей, а запасы дистиллятов увеличились на 634 тыс. баррелей (прогноз - снижение на 1,2 млн баррелей).

Объем запасов на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, упал на 556 тыс. баррелей.

Нефтедобыча в США на прошлой неделе выросла на 44 тыс. баррелей в сутки, а импорт нефти упал на 528 тыс. б/с.

Данные о запасах были обнародованы на день позже обычного в связи с тем, что понедельник в Штатах был нерабочим днем.

Как сообщала "Страна" слабый доллар вернул цены на нефть к росту на мировых рынках.

Мы писали, что цена на нефть в Европе продолжила свой рост, в США - остановилась и пошла вниз.

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