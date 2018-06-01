Выпущено приложение, которое ставит YouTube на паузу, когда зритель отворачивается
Немецкий разработчик Маттиас Хеммингссон (Mattias Hemmingsson) создал расширение FacePause для браузера Google Chrome, которое автоматически ставит на паузу видео на YouTube, в момент, когда пользователь отворачивается от экрана устройства просмотра.
Об этом сообщает Gizmodo.
Для отслеживания положения лица зрителя приложение использует встроенный FaceDetector API браузера и веб-камеру устройства просмотра.
По словам журналистов и пользователей, система не всегда точно обнаруживает лицо.
Чтобы воспользоваться расширением, нужно скачать его из магазина, зайти в раздел chrome://flags и включить экспериментальные функции веб-платформы.
Для того, чтобы новые настройки вступили в силу, нужно перезапустить браузер.
При открытии видео на YouTube в правом нижнем углу должно появиться поле с переключателем, при нажатии которого браузер запросит доступ к веб-камере. После согласия в том же поле отобразится окошко с картинкой с камеры, где лицо пользователя будет выделяться зелёным квадратом.
Чтобы отключить систему от веб-камеры, нужно переключить "тумблер" в углу - в неактивное положение.
Видео: youtube.com/Mattias Hemmingsson
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