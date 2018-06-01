Немецкий разработчик Маттиас Хеммингссон (Mattias Hemmingsson) создал расширение FacePause для браузера Google Chrome, которое автоматически ставит на паузу видео на YouTube, в момент, когда пользователь отворачивается от экрана устройства просмотра.

Об этом сообщает Gizmodo.

Для отслеживания положения лица зрителя приложение использует встроенный FaceDetector API браузера и веб-камеру устройства просмотра.

По словам журналистов и пользователей, система не всегда точно обнаруживает лицо.

Чтобы воспользоваться расширением, нужно скачать его из магазина, зайти в раздел chrome://flags и включить экспериментальные функции веб-платформы.

Для того, чтобы новые настройки вступили в силу, нужно перезапустить браузер.

При открытии видео на YouTube в правом нижнем углу должно появиться поле с переключателем, при нажатии которого браузер запросит доступ к веб-камере. После согласия в том же поле отобразится окошко с картинкой с камеры, где лицо пользователя будет выделяться зелёным квадратом.

Чтобы отключить систему от веб-камеры, нужно переключить "тумблер" в углу - в неактивное положение.

Видео: youtube.com/Mattias Hemmingsson

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