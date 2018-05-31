31 мая, в центре Киева произошел курьезный инцидент. Неизвестный старичок с тростью, прогуливавшийся по своим делам, внезапно исцелился и бросился в драку с молодым парнем.

Необычные события начали развиваться приблизительно в 16:40. Они попали на веб-камеру, не так давно установленную на Бессарабской площади Информатором.

Немолодой мужчина с тростью и пиджаком на голое тело прогуливающийся от Крещатика, уже почти дошел до перехода в направлении Arena City. Внезапно он посмотрел на двух ребят, стоявших неподалеку и в шутку за что-то боровшихся. Взор на это, наверное, заставил дедушку вспомнить молодость – он подбросил вверх трость, которую технично поймал еще один герой сценки, и захватом сзади повалил одного из молодых.

Судя по всему, борьба в партере увенчалась победой старца. Все, что ему за это было – пара несильных ударов палкой от компании. После всего этого мужчина поднялся и пошел с тросточкой по своим делам.

Видео: Youtube.com

Как сообщала "Страна", ранее возле Бессарабки украинцы и фаны "Ливерпуля" устроили массовую драку.

А еще на Бессарабке подрались нардеп Найем и непростые студенты.