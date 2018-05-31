Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг снизился до 26,12 грн/$1 с 26,1175 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 26,11- 26,13 грн/$1.

Национальный банк Украины (НБУ) 31 мая аукцион не проводил.

По данным НБУ, средневзвешенный курс гривни на межбанковском валютном рынке в этот день укрепился до 26,1223 грн/$1 с 26,1358 грн/$1. Торговый оборот составил $339,7 млн, тогда как в предыдущий рабочий день - $461,1 млн.

Официальные курсы валют составили:

100 Евро - 3056.0490

10 российских рублей - 4.2120

100 долларов США - 2612.2310

Как сообщала "Страна ", ранее в Киеве вырос курс продажи доллара.

Мы писали, что курс доллара медленно ползет вверх и официально, и на украинском межбанке.

Также стало изветсно, что банкиры устроили на межбанке валютные качели, но доллар прибавил всего 1,5 копейки