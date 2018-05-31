Участник АТО Алексей Цымбалюк объявил, что это он был исполнителем, которому заказали "убийство" российского журналиста Аркадия Бабченко.

Об этом он сам сообщил у себя в Facebook.

Причины своего заявления Цымбалюк объяснил тем, что после публикации записи, на которой он получал аванса за убийство Бабченко, на которой не был изменен его голос, он "шифроваться" смысла не видит.

"Сейчас многие ищут фоточку Бабченко в Чечне, Грузии и т, д. Не могу понять нафига. Отстранитесь от персоналий. Реально впервые СБУ ударили по зубам фсив (ФСБ? - Прим. Ред) на опережение. Не ищут убийцу, это всегда непросто, особенно если работают люди лично никак связанные с жертвой. Впервые мы их, а не они нас и это прекрасно", заявил "киллер", который сотрудничал с СБУ.

"Прекрасно, что в службе работают талантливые молодые опера, к которым спокойно идешь с информацией о заказах на убийство. Обращаешься и не боишься, что тебя сольют тем же заказчикам за $$$. Честно не знаю, как сложится моя судьба дальше, немного на нервах. Но точно знаю, что оперативник, который все это дело тащил на себе, следователь по делу – люди чести", – написал Цымбалюк.

"Люди реально пашут для того, чтобы жизнь в Украине была безопасной. Жаканчик, тебе отдельный респект и уважуха, ты реально вытащил всю эту муть на своем горбу, ну и ты реально НАСТОЯЩИЙ. СБУ меня не кинуло, у меня все хорошо) пишу с открытым так сказать забралом) После обнародования записи получения мной аванса за убийство человека, без изменения моего голоса шифроваться смысла не вижу", объяснил Цымбалюк.

"А главное спасибо всем друзьям за поддержку. Вместе мы сила", пишет Цымбалюк.

"Писи НЕ за.обу.те вопросами об интервью. Никаких интервью в ближайшее время не будет. Идет следствие, я давал подписку о неразглашении", резюмировал Алексей, который внешне похож на опубликованный ранее фоторобот.

Ранее "Страна" сообщала, как СБУ "воскресила" Бабченко и каковы будут последствия спецоперации.