Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что члены ЕС примут ответные меры на вводимые США с 1 июня пошлины на европейскую сталь и алюминий.

Он также назвал действия США совершенно неприемлемыми.

Об этом сообщает Reuters.

"Это плохой день для мировой торговли. Таким образом, мы немедленно представим документ в ВТО и объявим об ответных мерах в ближайшие часы", - сказал Юнкер.

Ранее министр торговли США Уилбур Росс сообщил, что США введут пошлины на импорт алюминия и стали из Канады, Мексики и Европейского союза с 1 июня.

Соединенные Штаты ввели пошлины на сталь и алюминий в размере 25% и 10% соответственно в конце марта текущего года. Для некоторых стран, включая ЕС, их действие приостановлено до июня.

Как сообщала "Страна", Трамп введет ввозные пошлины на элитные авто из Германии. По данным журналистов, в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона в Вашингтон в апреле Трамп заявил ему, что будет придерживаться такой торговой политики до тех пор, пока модели Mercedes не перестанут ездить по Пятой авеню в Нью-Йорке.

Ранее власти США пригрозили Германии торговой войной с Европой из-за "Северного потока 2".