В Киевской области из-за утечки газа спасатели эвакуировали учеников сельской школы. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"31 мая в оперативно-диспетчерскую службу Бородянского района поступило сообщение от директора Клавдиево-Тарасовской общеобразовательной школы о резком запахе природного газа на прилегающей территории учебного заведения", - говорится в сообщении.

На место вызова прибыл дежурный караул пожарно-спасательного поста пгт Клавдиево-Тарасово. Спасатели провели эвакуацию 70 учеников школы и 10 человек персонала школы в подтверждение факта утечки газа.

На месте происшествия работала аварийная бригада районного подразделения ПАО "Киевоблгаз". Работники газового хозяйства провели обследование здания учебного заведения, и прилегающей вокруг объекта территории с помощью специального газоанализатора. По результатам обследования не было выявлено места утечки и распространения природного газа.

После вышеупомянутых мероприятий все ученики и работники школы безопасно вернулись на свои рабочие места.

Как сообщала "Страна", в Украине в последнее время участились инциденты с распылением газа в учебных заведениях.

Так, 8 мая в Черкассах во время школьной линейки произошло массовая потеря сознания учащихся. В городскую больницу с признаками отравления органов верхних дыхательных путей были госпитализированы более 50 учеников и четырех учителей. Пока причины отравления остаются неизвестны.

В этот же день аналогичная ситуация произошла в школе Новомосковска Днепропетровской области.

11 мая инцидент с газом произошел в Павлограде. Почти 700 учеников и учителей пришлось вывести из здания школы, где распылили неизвестное вещество.

21 мая в школе №6 в Николаеве распылили неизвестный газ. Из учебного заведения эвакуировали около 400 учеников. В больницу доставили 36 учеников.

22 мая в школе №3 в Харькове распылили баллончик с неизвестным веществом. За медицинской помощью обратилось 37 учеников.

Однако Министерство образования и науки заявило, что не намерено отменять школьные линейки и выпускные из-за участившихся в последнее время случаев отравления детей неизвестным веществом.

"Страна" проанализировала, что происходит в украинских школах и почему молчат власти.