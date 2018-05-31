Министерство иностранных дел Украины уволило консула Украины в Гамбурге Василия Марущинца из-за его антисемитских заявлений. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Комиссия подтвердила, что Марушинец размещал на своей странице в Facebook публикации антисемитского характера.

По результатам проведенного дисципинарного производства, комиссия пришла к выводу, что действия Марущинца расцениваются как нарушение Присяги государственного служащего, правил этического поведения государственных служащих, действия, которые вредят авторитету государственной службы.

Комиссия считает действия Марущинца "несовместимыми с дипломатической деятельностью и принципами государственной службы" и предложила применить к нему дисциплинарное взыскание в виде увольнения с государственной службы.

Приказ об увольнении Марущинца с должности и дипломатической службы выдан 30 мая.

"Копия дисциплинарного дела и результатов служебного расследования, действия которого могут содержать признаки уголовного преступления (разжигание межнациональной розни), будет передана для дальнейшей правовой оценки в правоохранительные органы, "- добавили в ведомстве.

Ранее "Страна" сообщала, что сотрудник генконсульства Украины публикует антисемитские посты в соцсетях.

Позднее стало известно, что консула Украины в Гамбурге отстранили от работы за антисемитские посты в соцсетях.

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