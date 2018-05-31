Министр финансов Украины Александр Данилюк, на фоне слухов о планируемом в Раде голосовании о своем увольнении, подтвердил, что он не планирует уходить в отставку.

"От меня никогда не звучало, что я собираюсь уйти в отставку. Мы многое сделали, впереди следует сделать еще много... Пусть это делают другие - идут (в отставку - Прим.Ред.). Я подавать в отставку не буду - это моя позиция", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в ходе встречи с представителям бизнеса в четверг.

При этом министр подтвердил, что писал письмо послам "Большой семерки", в котором проинформировал о конфликте с премьер-министром.

"Да, я это письмо написал. Я исчерпал возможности для нормального диалога", - сказал Данилюк.

Отвечая на вопрос о давлении на него относительно назначения заместителя, он подчеркнул: "Это не вопрос фамилий, это право министра формировать свою команду".

Как сообщалось, на заседании правительства 23 мая Данилюк безуспешно пытался добиться назначения своего советника Яны Бугримовой на должность заместителя министра по вопросам таможенной политики. После короткой перепалки с премьером Владимиром Гройсманом министру было отказано в этой просьбе. В ходе обмена мнениями министр финансов даже допустил подготовку представления о его отставке.

Как сообщала "Страна", Данилюк написал письмо к странам G7 и пожаловался на Гройсмана с Порошенко. Он подчеркнул, что настаивает на праве формировать самостоятельно свою команду без согласования с премьером или президентом, который хотел назначения заместителем министра лиц, лоббируемых депутатами Игорем Кононенко и Ниной Южаниной.

Также министр финансов заявил, что решение Кабмина о переподчинении ГФС незаконно и не будет обнародовано.