Российский журналист Аркадий Бабченко принял предложение представителя администрации президента о помощи в получении украинского гражданства, сообщает Интерфакс.

"Разговор о том, чтобы помочь получить гражданство был. Я не стал отказываться, скажу честно", - сказал он на пресс-конференции в четверг в Киеве, отвечая на вопрос, о чем шла речь во время его встречи с представителем администрации президента Украины.

По словам Аркадия Бабченко, у него есть вид на постоянное проживание в Украине, его семья тоже подала документы на постоянное проживание.

Ранее "Страна" писала о том, что в ЕС прокомментировали фейковое убийство журналиста Бабченко.

Также мы сообщали, что в Киеве пытаются арестовать фигуранта дела Бабченко. "Страна" ведет онлайн-репортаж.