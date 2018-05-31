В сети опубликовали фото подозреваемого в организации убийства российского журналиста Аркадия Бабченко Бориса Германа, который занимался модернизацией оружия и волонтерством для ВСУ.

Фото: Страна.ua

Фото: УНН

Ранее его имя сообщила пресс-служба Шевченковского районного суда Киева, который будет избирать Герману меру пресечения.

"На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Германа Бориса Львовича - подозреваемого по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 УК Украины (подозреваемого в организации приготовления к террористическому акту, то есть к применению оружия в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели человека)", - говорится в опубликованном сообщении суда.

По данным УНН, Герман был помощником бывшего народного депутата Михаила Гончарова из Социалистической партии и экс-нардепа от Партии регионов Игоря Плохого.

"Страна" ведет онлайн-хронику, как в Киеве пытаются арестовать фигуранта дела Бабченко.

Мы также сообщали первые подробности об "организаторе убийства" Бабченко.

А сам Аркадий Бабченко на пресс-конференции в Киеве рассказал детали спецоперации.