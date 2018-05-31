Главный редактор "Украинской правды" Севгиль Мусаева написала об опросе заместителя министра информационной политики Украины Дмитрия Золотухина в twitter.

Он решил спросить у фолловеров, согласились бы они, чтобы СБУ спасло Павла Шеремета в ходе спецоперации. Варианта ответа два: согласен или не согласен.

По словам Мусаевой, Золутухин также отреагировал на комментарий директора Комитета защиты журналистов Нины Огияновой, сравнившей убийство Шеремета и Бабченко, и потребовавшей раскрыть жестокое преступление. "Мы сдtлали это. Но вы снова не удовлетворены", - написал Золотухин.

"Он потом удалил свои твиты. Передайте ему кто-то что он не только подлец, но ещё и трусливый подлец", - написала Севгиль Мусаева.

Фото: facebook.com/sevgil.musaieva

Как сообщала Страна, ранее мы опубликовали брифинг СБУ, на котором сенсационно появился журналист Аркадий Бабченко.

Также Бабченко рассказал, как проводилась спецоперация СБУ.