Американский президент Дональд Трамп заявил, что делегация от КНДР передаст ему письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, северокорейская делегация сейчас находится в США. По словам Трампа, послание от Ким Чен Ына ему передадут 1 июня.

Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что одной встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном может быть недостаточно для обсуждения всех вопросов. По словам Трампа, за одну встречу лидеры могут не успеть обсудить все необходимое. Он также отметил, что встреча с находящейся в настоящее время в США делегацией из КНДР прошла хорошо.

Ранее "Страна" писала о том, что Ким Чен Ын встретился в Пхеньяне с Сергеем Лавровым.

Также мы сообщали, что президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с популярной телезвездой Ким Кардашян-Вест.