Лидер КНДР Ким Чен Ын написал письмо Трампу
Американский президент Дональд Трамп заявил, что делегация от КНДР передаст ему письмо от лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Об этом сообщает Reuters.
Как отмечается, северокорейская делегация сейчас находится в США. По словам Трампа, послание от Ким Чен Ына ему передадут 1 июня.
Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что одной встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном может быть недостаточно для обсуждения всех вопросов. По словам Трампа, за одну встречу лидеры могут не успеть обсудить все необходимое. Он также отметил, что встреча с находящейся в настоящее время в США делегацией из КНДР прошла хорошо.
Ранее "Страна" писала о том, что Ким Чен Ын встретился в Пхеньяне с Сергеем Лавровым.
Также мы сообщали, что президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с популярной телезвездой Ким Кардашян-Вест.