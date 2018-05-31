Участник спецоперации СБУ журналист Аркадий Бабченко рассказал на пресс-конференции подробности мероприятия.

Он сообщил, что 29 мая в рамках спецоперации прострелили манекен.

"Во вторник, в 6 вечера, ко мне приехал гример. Мы тренировались. Он мне показывал, как падает убитый человек, как у него идет кровь на пробитом легком. Футболку мою отвезли на отдельный манекен и прострелили. Кровь была настоящая, свиная. Сгустки крови насовали в дырки от пуль. Потом все ушли, мы остались одни, жена позвонила в полицию".

Бабченко добавил, что приехавшая полиция была не в курсе спецоперации.

"Легенда была в том, что я еще живой", - рассказал Бабченко.

"По легенде я умер в скорой, меня по-настоящему отвезли в морг, где я очень замерз, потому что был в водолазке мокрой от крови", - рассказал Бабченко.

Он добавил, что в морге ему дали простыню, он закутался в нее, как Джавахарлал Неру, а сама операция закончилась около 5 часов утра.

Как сообщала "Страна", Кремль призвал Украину ответить за обвинения в покушении на Бабченко.

Также мы писали, что международные организации возмущены инсценировкой убийства Бабченко.