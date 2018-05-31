Санитарный самолет Ан-26 Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям в четверг, 31 мая, доставил в Сумы трех мальчиков, которые 13 мая попали в ДТП в Беларуси. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Уточняется, что самолет отправился в Брест утром, а после 15:00 прибыл в Сумы.

"В аэропорту Андрея, Артема и Платона встретили сотрудники службы спасения, миграционной и пограничной службы, патрульной полиции, а также медики. Спасатели помогли транспортировать детей в медицинские автомобили, а затем сопровождали кареты "скорых" в Сумскую областную детскую клиническую больницу", - говорится в сообщении.

Фото: dsns.gov.ua

По данным следствия, в 7 утра 13 мая гражданин Украины, 1976 года рождения, за рулем автомобиля Renault Master, двигался по автодороге Р-98 "Песчатка-Каменец-Шерешево-Свислоч" и допустил столкновение с погрузчиком, который двигался в попутном направлении.

Вследствие этого шесть пассажиров автомобиля Renault, граждане Украины 13-15 лет, получили травмы и госпитализированы. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Еще один пассажир - 12-летний ребенок умер от полученных травм на месте ДТП. Водители транспортных средств не пострадали.

Ранее "Страна" писала о том, что в Беларуси открыли дело на водителя, который попал в ДТП с украинскими детьми.

Также мы сообщали, что Сумской горсовет выделил 1 млн гривен семьям детей, которые пострадали в ДТП в Беларуси.