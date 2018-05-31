Беглый депутат Александр Онищенко сравнил Порошенко с Януковичем, рассказывая о планах президента по поездке в Испанию. Об этом он написал в Facebook.

"По моей информации, Петр Алексеевич собрался лететь в Испанию, молиться богам в соборе Сантьяго-де-Компостела. Жест и поклон перед испанцами, чтобы не отобрали у него и его шайки недвижимость на лазурных берегах. Янукович на Афон ездил, а этот в Галисию. Петр Алексеевич хочет загадать желание. Победа на выборах. Скажите кто-нибудь гаранту, что я там уже был. И желание уже загадал. Другое", - написал Онищенко.

Фото: facebook.com/aleksandr.onyshenko

Как сообщала Страна, ранее Луценко заявил, что переписка Онищенко с людьми Порошенко должна стать предметом разбирательства.

Ранее Игорь Коломойский опубликовал фото с книгой Онищенко о Порошенко.

Мы писали, что появился новый эпизод видео переговоров Онищенко и НАБУ.