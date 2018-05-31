Подозреваемого в организации покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко зовут Борис Герман. Об этом на своей странице в Facebook сообщил адвокат подозреваемого Евгений Солодко.

По словам юриста, Борис Герман - исполнительный директор украинско-немецкого СП "Шмайсер", единственного негосударственного предприятия по производству оружия в нашей стране.

Предприятие "имеет давние производственные отношения с Министерством обороны". А сам Борис известен своей волонтерской деятельностью для нужд АТО.

Именно его оптика стоит стоит на винтовках наших снайперов, именно он модернизирует и создает мощнейшие снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения.

Юрист по образованию он давно выбрал для себя любимое дело - оружие.

"Сегодня Шевченковский суд будет избирать ему меру пресечения. Чем же аргументирует СБУ необходимость содержания под стражей? Во-первых, заказчики убийства Бабченко, судя из документов, так и остались неустановленными. Их даже не искали. Во-вторых, из разговоров Бориса с «киллером» следует, что его квартира и завод за последние полгода неоднократно обыскивались той же СБУ с сотрудниками которой пришлось поделиться - в протоколе упоминаются 70 тысяч долларов. Это много, очень много. Третье - в переписке в мессенджерах речь идет о чем угодно, но не об убийстве, а вот предположений «киллера» и допрашивающего его сотрудника сколько угодно. Да, списка потенциальных жертв в материалах тоже нет. Сам "киллер", действуя уже в рамках протокола о контроле за совершением преступления, предлагает "грохнуть" неких Тодора Пановского и Богданова, говоря о том, что последнего ненавидит "..з 14-го року". Провоцирует? Очень похоже. И последнее - а в чем интерес Бориса? Непонятно, а мотив должен быть установлен...Дело странное, но брифинг Генерального прокурора уже состоялся. Значит, будут, выпучив глаза, будут доказывать даже несуществующее", - пишет Солодко.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" писала, что в ОБСЕ осудили фейковые сообщения о смерти журналиста Бабченко в Киеве.

А вот самому Аркадию Бабченко международная реакция на спецоперацию СБУ с его участием не понравилась и он перешел на мат.