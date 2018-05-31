В Киеве избирают меру пресечения Борису Герману - по версии СБУ, именно он организовал "убийство" журналиста Аркадия Бабченко.

Дело будет слушаться сегодня, 30 мая, в Шевченковском суде Киева.

СБУ задержала Германа вчера на улице в Киеве. Ему инкриминируют подготовку террористического акта - по версии следствия, мужчина собирался убить десятки человек. И все это якобы по заказу из России.

Вчера на брифинге, где общественности показали живого Аркадия Бабченко, Василий Грицак заявил, что благодаря инсценировке убийства организатор преступления проявил себя.

На данный момент это единственный подозреваемый по делу. "Киллер", который все время работал под контролем спецслужб, числится как свидетель.

"Страна" ведет онлайн-репортаж из суда, где начинают рассматривать дело Германа.

17:47 Напомним, что сам представитель "Шмайсера" утверждает, что на организацию преступления его спровоцировал куратор из СБУ. Звучит реалистично. Не секрет, что поставщики военной техники тесно сотрудничают со спецслужбами и многократно ими проверяются.

В общем, сидящий под колпаком у СБУ Герман - последняя кандидатура, которой бы доверили убийство российские спецслужбы.

17:31 Германа завели в суд.

Фото "Страны"

17:27 В скорой Бабченко "умер" и поехал в морг. Где и смотрел по телевизору, что происходит. Но оттуда его в 5 утра пришлось эвакуировать, потому что туда приехали журналисты и требовали показать тело.

"В морге я сидел перед телевизором завернутый в простыню, как Джавахарлал Неру", - сказал Бабченко.

17:24 "Во вторник, в 6 вечера, ко мне приехал гример. Мы тренировались. Он мне показывал, как падает убитый человек, как у него идет кровь на пробитом легком. Футболку мою отвезли на отдельный манекен и прострелили. Кровь была настоящая, свиная. Сгустки крови насовали в дырки от пуль. Потом все ушли, мы остались одни, жена позвонила в полицию", - рассказал Бабченко.

Журналист говорит, что приехавшая полиция была не в курсе спецоперации. "Легенда была в том, что я еще живой".

17:21 Пока суд готовится к рассмотрению дела, Бабченко дает пресс-конференцию.

17:13 Дело будет рассматривать судья Виктория Светлицкая, которая, по информации "Страны", сейчас беременна.

17:10 Адвокат Германа Евгений Солодко рассказал первые подробности о своем подзащитном. Оказывается, он поставлял оружие для украинской армии.

Борис Герман - исполнительный директор украинско-немецкого СП "Шмайсер", единственного негосударственного предприятия по производству оружия в Украине.

Предприятие "имеет давние производственные отношения с Министерством обороны". А сам Борис известен своей волонтерской деятельностью для нужд АТО.

Именно его оптика стоит стоит на винтовках наших снайперов, именно он модернизирует и создает снайперские комплексы на базе существующего армейского вооружения, заявил адвокат.