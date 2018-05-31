В Тернопольской области молодожены совершили самоубийство, мужчину удалось спасти.

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Тернопольской области.

Трагедия произошла в селе Копичинец Гусятинского района.

"25-летняя женщина после того, как муж выгнал ее из дома, покончила с собой. Ее нашли повешенной в помещении недействующего банка. Узнав о поступке жены, 20-летний мужчина нанес себе телесные повреждения в виде резаной раны левого предплечья. Однако самоубийцу удалось спасти", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что при осмотре тела женщины эксперт обнаружил на ее руках многочисленные порезы, что свидетельствует о неоднократных попытках убить себя.

Ранее "Страна" сообщала, что под Тернополем в ДТП погибли двое человек, еще трое - травмированы. Фото.

Также мы писали, что в Тернополе на лагерь ромов напали люди с бейсбольными битами.