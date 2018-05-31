Решение Кабинета министров о переподчинении непосредственно правительству Государственной фискальной службы (ГФС), которая сейчас координируется Министерством финансов, принято в нарушение регламента и является незаконным. Такое заявление сделал министр финансов Александр Данилюк, пишет Интерфакс -Украина.

"Решение еще не было обнародовано. Думаю, никогда не будет обнародовано, так как не отвечает системе общего государственного управления", - сказал он на встрече с представителями бизнеса в Киеве.

Также Александр Данилюк напомнил, что Минфин формирует политику в налоговой и таможенной сфере, а соответствующий орган, который реализует эту политику - ГФС, находится в координации министерства. Он отметил, что Минфин так работает с казначейством, Госфинмониторингом, и ГФС также должна быть в единой системе.

"Переподчинение - этот вопрос несколько раз поднимался. Я не знаю, что за этим стоит, но, точно, концентрация стольких полномочий, особенно в предвыборный период, в одних руках - это неправильно, и мы должны, в первую очередь, думать о государственных интересах и думать о государстве", - сказал министр финансов.

По его мнению, нынешний конфликт станет толчком для реформирования ГФС.

"Хватит прикрывать то, что ничего не происходит. Есть предел терпению", - подчеркнул Данилюк.

Ранее "Страна" писала о том, что Данилюк написал письмо к странам G7 и пожаловался на Гройсмана с Порошенко.

Также мы сообщали, что Данилюк рассказал подробности ссоры с Гройсманом.