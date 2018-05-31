Задержанного организатора покушения на журналиста Аркадия Бабченко зовут Б. Л. Герман. Об этом говорится в сообщении Шевченковского районного суда Киева на Facebook.

Полное имя подозреваемого пока не сообщается.

"На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Германа Б.Л. - подозреваемого по ч.1 ст.14, ч.3 ст.27, ч.3 ст.258 УК Украины (подозреваемого в организации приготовления к террористическому акту, то есть к применению оружия в целях нарушения общественной безопасности, устрашения населения, по предварительному сговору группой лиц, что привело к гибели человека)", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/Шевченківський-районний-суд-міста-Києва-239119129936446

Ранее сам Аркадий Бабченко предположил, что заказчики покушения вскоре снова предпримут попытку убийства.

Также "Страна" писала первые подробности об "организаторе убийства" Бабченко.