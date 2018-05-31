Матчи группового турнира ЧМ-2018 в хронологическом порядке

Группа A 14 июня 2018, 18:00 (Москва) Россия – Саудовская Аравия

Группа A 15 июня 2018, 15:00 (Екатеринбург) Египет – Уругвай

Группа B 15 июня 2018, 18:00 (Санкт-Петербург) Марокко – Иран

Группа B 15 июня 2018, 21:00 (Сочи) Португалия – Испания

Группа C 16 июня 2018, 13:00 (Казань) Франция – Австралия

Группа D 16 июня 2018, 16:00 (Москва) Аргентина – Исландия

Группа C 16 июня 2018, 19:00 (Саранск) Перу – Дания

Группа D 16 июня 2018, 22:00 (Калининград) Хорватия – Нигерия

Группа E 17 июня 2018, 15:00 (Самара) Коста-Рика – Сербия

Группа F 17 июня 2018, 18:00 (Москва) Германия – Мексика

Группа E 17 июня 2018, 21:00 (Ростов-на-Дону) Бразилия – Швейцария

Группа F 18 июня 2018, 15:00 (Нижний Новгород) Швеция – Южная Корея

Группа G 18 июня 2018, 18:00 (Сочи) Бельгия – Панама

Группа G 18 июня 2018, 21:00 (Волгоград) Тунис – Англия

Группа H 19 июня 2018, 15:00 (Саранск) Колумбия – Япония

Группа H 19 июня 2018, 18:00 (Москва) Польша – Сенегал

Группа A 19 июня 2018, 21:00 (Санкт-Петербург) Россия – Египет

Группа B 20 июня 2018, 15:00 (Москва) Португалия – Марокко

Группа A 20 июня 2018, 18:00 (Ростов-на-Дону) Уругвай – Саудовская Аравия

Группа B 20 июня 2018, 21:00 (Казань) Иран – Испания

Группа C 21 июня 2018, 15:00 (Самара) Дания – Австралия

Группа C 21 июня 2018, 18:00 (Екатеринбург) Франция – Перу

Группа D 21 июня 2018, 21:00 (Нижний Новгород) Аргентина – Хорватия

Группа E 22 июня 2018, 15:00 (Санкт-Петербург) Бразилия – Коста-Рика

Группа D 22 июня 2018, 18:00 (Волгоград) Нигерия – Исландия

Группа E 22 июня 2018, 21:00 (Калининград) Сербия – Швейцария

Группа G 23 июня 2018, 15:00 (Москва) Бельгия – Тунис

Группа F 23 июня 2018, 18:00 (Ростов-на-Дону) Южная Корея – Мексика

Группа F 23 июня 2018, 21:00 (Сочи) Германия – Швеция

Группа G 24 июня 2018, 15:00 (Нижний Новгород) Англия – Панама

Группа H 24 июня 2018, 18:00 (Екатеринбург) Япония – Сенегал

Группа H 24 июня 2018, 21:00 (Казань) Польша – Колумбия

Группа A 25 июня 2018, 17:00 (Самара) Уругвай – Россия

Группа A 25 июня 2018, 17:00 (Волгоград) Саудовская Аравия – Египет

Группа B 25 июня 2018, 21:00 (Саранск) Иран – Португалия

Группа B 25 июня 2018, 21:00 (Калининград) Испания – Марокко

Группа C 26 июня 2018, 17:00 (Москва) Дания – Франция

Группа C 26 июня 2018, 17:00 (Сочи) Австралия – Перу

Группа D 26 июня 2018, 21:00 (Санкт-Петербург) Нигерия – Аргентина

Группа D 26 июня 2018, 21:00 (Ростов-на-Дону) Исландия – Хорватия

Группа F 27 июня 2018, 17:00 (Казань) Южная Корея – Германия

Группа F 27 июня 2018, 17:00 (Екатеринбург) Мексика – Швеция

Группа E 27 июня 2018, 21:00 (Москва) Сербия – Бразилия

Группа E 27 июня 2018, 21:00 (Нижний Новгород) Швейцария – Коста-Рика

Группа H 28 июня 2018, 17:00 (Волгоград) Япония – Польша

Группа H 28 июня 2018, 17:00 (Самара) Сенегал – Колумбия

Группа G 28 июня 2018, 21:00 (Калининград) Англия – Бельгия

Группа G 28 июня 2018, 21:00 (Саранск) Панама – Тунис

1/8 финала

30 июня 2018 г., 17:00 (Казань) 1С - 2D

30 июня 2018 г., 21:00 (Сочи) 1А - 2В

1 июля 2018 г., 17:00 (Москва) 1В - 2А

1 июля 2018 г., 21:00 (Нижн. Новгород) 1D - 2С

2 июля 2018 г., 17:00 (Ростов-на-Дону) 1Е - 2F

2 июля 2018 г., 21:00 (Самара) 1G - 2H

3 июля 2018 г., 17:00 (Москва) 1F - 2E

3 июля 2018 г., 21:00 (Санкт-Петербург) 1H - 2G

1/4 финала

6 июля 2018 г., 17:00 (Казань) 1A/2B – 1C/2D

6 июля 2018 г., 21:00 (Нижн. Новгород) 1E/2F – 1G/2H

7 июля 2018 г., 17:00 (Самара) 1F/2E – 1H/2G

7 июля 2018 г., 21:00 (Сочи) 1B/2A – 1D/2C

1/2 финала

10 июля 2018 г., 21:00 (Санкт-Петербург)



10 июля 2018 г., 21:00 (Москва)



Матч за 3-е место: 14 июля 2018 г., 17:00 (Санкт-Петербург)



Финал: 15 июля 2018 г., 18:00 (Москва)

Финальная часть XXI Кубка мира по футболу 2018 года впервые пройдёт в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи чемпионата мира по футболу, как его принято называть, примут двенадцать стадионов в одиннадцати городах России: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Сочи и Екатеринбург.

В финальном турнире футбольного Кубка мира 2018 сыграют 32 национальных сборных команды. Сборная России автоматически получила место в финальной части.

Все команды разбиты на 8 групп по 4 команды в каждой. Всего на ЧМ-2018 будет сыграно 64 матча, из них: 48 - в групповом турнире, 16 - в плей-офф.

Матч открытия финального турнира ЧМ-2018 по футболу состоится 14 июня 2018 года в г.Москве на стадионе "Лужники". На этой же арене будет сыгран один из полуфинальных матчей 10 июля 2018 года, а также финальный поединок чемпионата мира 2018 года, который пройдет 15 июля 2018 года

Еще один полуфинальный матч 10 июля 2018 г. и матч за третьем место ЧМ-2018 14 июля 2018 года планируется провести в г.Санкт-Петербурге на новом стадионе "Санкт-Петербург".

Сборная Украины не смогла пробиться на самый важный футбольный турнир четырехлетия, оказавшись только на третьем месте в отборочной группе I.

Все матчи самого престижного футбольного турнира будут показаны на телеканалах "Интер" и НТН.