Facebook удалил страницу Национального Корпуса
Соцсеть Facebook удалила аккаунт политический партии "Национальный Корпус", лидером которой является основатель "Азова", народный депутат-мажоритарщик Андрей Билецкий.
Об этом сообщил спикер Нацкорпуса Роман Чернышев в Facebook.
"Всем обнимашки в мире виртуального тоталитаризма", - написал он.
Как сообщил Чернышев в комментарии "Стране", страницу удалили (а до этого два раза банили) за публикацию видео и фото торжеств 4-й годовщины полка "Азов", которые прошли в Бердянске 5 мая.
"Там флаги с полковой символикой", — добавил он.
В комментариях к видео Oleksandr Gusev пошутил, что это "может спецоперация СБУ", намекая на постановку со смертью журналиста Аркадия Бабченко. В ответ на это Чернышев в шутку пообещал "завтра брифинг".
Фото: facebook.com
Ранее "Страна" сообщала, что неизвестному солдату в Ковеле "оторвали" голову. Нацкорпус заявил, что это не они.
Также мы писали, что "отобрали ордена и могут подкинуть"гранаты Савченко". Лидер Нацкорпуса Билецкий выступил с заявлением.