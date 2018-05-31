Соцсеть Facebook удалила аккаунт политический партии "Национальный Корпус", лидером которой является основатель "Азова", народный депутат-мажоритарщик Андрей Билецкий.

Об этом сообщил спикер Нацкорпуса Роман Чернышев в Facebook.

"Всем обнимашки в мире виртуального тоталитаризма", - написал он.

Как сообщил Чернышев в комментарии "Стране", страницу удалили (а до этого два раза банили) за публикацию видео и фото торжеств 4-й годовщины полка "Азов", которые прошли в Бердянске 5 мая.

"Там флаги с полковой символикой", — добавил он.

В комментариях к видео Oleksandr Gusev пошутил, что это "может спецоперация СБУ", намекая на постановку со смертью журналиста Аркадия Бабченко. В ответ на это Чернышев в шутку пообещал "завтра брифинг".

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что неизвестному солдату в Ковеле "оторвали" голову. Нацкорпус заявил, что это не они.

Также мы писали, что "отобрали ордена и могут подкинуть"гранаты Савченко". Лидер Нацкорпуса Билецкий выступил с заявлением.