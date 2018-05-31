Заместителя директора одной из гимназий столицы подозревают в незаконном хранении боеприпасов и психотропных веществ. Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

Во время проведения следственных действий 30 мая у чиновника в служебном кабинете обнаружил запал к боевой гранате, психотропные вещества, устройство для отстрела резиновых пуль и патроны к нему.

Фото: kyivcity.gov.ua

"29 мая 2018 года указанный заместитель директора, используя заведомо поддельный экземпляр распоряжения КГГА, пытался попасть в кабинет директора гимназии, взять контроль над финансово-хозяйственной деятельностью учреждения", - говорится в сообщении.

Указанного чиновника, а также директора гимназии планируют уволить с занимаемых должностей, уже готовы соответствующие документы.

"Ситуация в гимназии находится под усиленным контролем правоохранителей и представителей Киевской городской государственной администрации. К охране гимназии также привлечены сотрудники формирования "Муниципальная стража", - рассказали в КГГА.

Заместителю директора уже избирают меру пресечения, следственные действия продолжаются.

В столичной администрации также сообщили, что в апреле текущего года была проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности указанной гимназии, материалы по выявленным нарушениям отправлены в полицию.

Полиция Киева данный инцидент пока официально не комментирует.

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