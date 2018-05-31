Трамп введет ввозные пошлины на элитные авто из Германии - СМИ
Президент США Дональд Трамп намерен ввести ввозные пошлины на автомобили немецких производителей премиум-класса, в частности, Daimler, чтобы потеснить их с американского рынка.
Об этом сообщил еженедельник WirtschaftsWoche со ссылкой на дипломатические источники в Европе и США.
По информации издания, в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона в Вашингтон в апреле Трамп заявил ему, что будет придерживаться такой торговой политики до тех пор, пока модели Mercedes не перестанут ездить по Пятой авеню в Нью-Йорке.
На прошлой неделе Трамп поручил своей администрации проверить, угрожает ли импорт легковых автомобилей безопасности США по аналогии с проверкой относительно импорта стали. Европейским автомобилям грозит ввозная пошлина в размере 25%, пишет издание.
До этого Минторг США подтвердил, что ведет расследование по импорту автомобилей, которое может привести к заградительным пошлинам.
По данным маркетинговой компании Autodata, лишь 30% предназначенных для американского рынка немецких автомобилей производятся на территории США, остальные импортируются со всего мира.
Ранее "Страна" сообщала, что решающая неделя. Германия надеется не допустить торговую войну с США.
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