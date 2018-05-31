Президент США Дональд Трамп намерен ввести ввозные пошлины на автомобили немецких производителей премиум-класса, в частности, Daimler, чтобы потеснить их с американского рынка.

Об этом сообщил еженедельник WirtschaftsWoche со ссылкой на дипломатические источники в Европе и США.

По информации издания, в ходе визита президента Франции Эммануэля Макрона в Вашингтон в апреле Трамп заявил ему, что будет придерживаться такой торговой политики до тех пор, пока модели Mercedes не перестанут ездить по Пятой авеню в Нью-Йорке.

На прошлой неделе Трамп поручил своей администрации проверить, угрожает ли импорт легковых автомобилей безопасности США по аналогии с проверкой относительно импорта стали. Европейским автомобилям грозит ввозная пошлина в размере 25%, пишет издание.

До этого Минторг США подтвердил, что ведет расследование по импорту автомобилей, которое может привести к заградительным пошлинам.

По данным маркетинговой компании Autodata, лишь 30% предназначенных для американского рынка немецких автомобилей производятся на территории США, остальные импортируются со всего мира.

Ранее "Страна" сообщала, что решающая неделя. Германия надеется не допустить торговую войну с США.

Также Европа раздражена требованием Трампа свернуть строительство "Северного потока-2" - СМИ.