Сегодня во время выступления президента Петра Порошенко на линейке в Ямницком лицее в Ивано-Франковской области потерял сознание один из школьников. Об этом сообщает издание "Фиртка".

Издание отмечает, что президент подбежал к мальчику и помог передать его в руки медиков. Кроме того, во время праздника еще нескольким детям стало плохо.

Фото: firtka.if.ua

"Дети получили надлежащую помощь, ведь на мероприятии дежурили две бригады медиков. Сейчас мальчику оказали помощь и он чувствует себя хорошо", - прокомментировал иинцидент начальник управления информационной деятельности ОГА Владимир Джигита.

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко под палящим солнцем рассказал школьникам о миротворцах на Донбассе и воскрешении Бабченко. Речь президента была достаточно длительной.

Стоит отметить, что это не первый раз во время выступления Порошенко люди теряют сознание. Так, 26 марта в Киевской области на праздновании годовщины Нацгвардии потерял сознание солдат почетного караула Петра Порошенко.

А 21 июля 2017 года в Администрации президента во время мероприятия с участие м Порошенко и президента Беларуси Александра Лукашенко потерял сознание глава ГПСУ Виктор Назаренко. Позже Порошенко его уволил.