Ульяна Супрун рассказала, как украинцам бросить курить
И.о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун по случаю Всемирного дня без табака (отмечаем 31 мая) рассказала, как можно избавиться от этой вредной привычки.
"В Украине в последние годы люди начинают меньше курить, как взрослые, так и дети, однако миллионы людей продолжают сознательно разрушать свое здоровье. По статистике, курит каждый пятый взрослый украинец", – утверждает Супрун.
Она рассказала, что курение является одним из основных факторов развития хронической обструктивной болезни легких, эмфиземы и рака легких, гортани, полости рта и поджелудочной железы.
"Нужно много усилий, чтобы справиться с этой пагубной привычкой как со стороны государства, так и каждого лично. Очень важно, чтобы люди, которые не являются курильщиками, помогали близким, друзьям и знакомым отказаться от табака. Многие курильщики привыкли к сигаретам еще с детства. Есть исследования, которые говорят, что около 80% взрослых курильщиков начинают курить в возрасте до 18 лет. Им отказаться от табака очень сложно", – говорит и.о. министра здравоохранения.
Кроме этого, Ульяна Супрун посоветовала украинцам сервис с рекомендациями и советами, как бросить курить – Stopsmoking.org.ua.
"Однако лучше всего – предупредить тягу к сигаретам еще с детства, – утверждает она. – Специалисты советуют говорить прямо о рисках, связанных с курением, больше привлекать ребенка к спортивным активностей, учить здоровому образу жизни и привычкам, а самое главное – не курить самым и быть положительным примером!".
Фото: facebook.com/ulanasuprun
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