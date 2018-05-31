Журналист Аркадий Бабченко, смерть которого инсценировала Служба безопасности Украины, негативно отреагировал на статьи в британской прессе, посвященные его "воскресению".

"Дорогая пресса Британии! А иди, пожалуйста, на@уй, а? А хотите пользы - дайте мне британский паспорт и защиту. Вот тогда и будете меня учить, как спасть свою семью. Умники х@евы, б@ядь", - написал он в комментариях к своему посту в ответ на ссылку на статью в СМИ Великобритании.

Фото: facebook.com/babchenkoa

Оценка британских СМИ спецоперации неоднозначна, но типичной можно назвать оценку обозревателя Guardian Шона Уокера.

"Теперь все будет зависеть от того, какие неопровержимые доказательства сможет предоставить Украина относительно замысла России. Если у Киева есть железные улики о том, что несостоявшемуся убийце отдавали приказы из Москвы, то вся история запомнится дерзкой, возможно, даже спорной, но успешной операцией. Но если нет, то тогда многие согласятся со словами главы организации "Репортеры без границ" Кристофом Делуаром, который сказал: "Решение украинской полиции поиграть с правдой убого и досадно, каков бы ни был ее мотив…", - пишет Уокер.

Ранее "Страна" сообщала, что Бабченко заявил, что заказчики его убийства через пару месяцев повторят попытку.

Также мы писали, что в досье на "заказанного" журналиста пользователи нашли несоответствие.