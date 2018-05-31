Российский политик Ксения Собчак поговорила по видеосвязи с осужденным в России украинским режиссером Олегом Сенцовым и попыталась уговорить его прекратить голодовку. Об этом экс-кандидат в президенты написала в своем микроблоге в Тwitter.

Фото: twitter.com

"Только что лично говорила с Олегом Сенцовым по видеотелефону. Уговаривала прекратить голодовку. Но он настроен решительно и просит не уговаривать изменить решение", - написала Ксения Собчак в соцсети.

"У него действительно выпало два зуба, цинги, говорит, пока нет. Просто ужасно его жалко. Худой, бледный", - добавила она.

Накануне уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что договорилась с ФСИН о проведении видеосвязи с Олегом Сенцовым по просьбе сенатора, матери Ксении Собчак Людмилы Нарусовой.

Напомним, Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону в августе 2015 года приговорил задержанного в Крыму украинца Сенцова к 20 годам заключения в колонии строгого режима. В РФ его обвинили в создании на территории Крыма террористического сообщества. Российские власти считают Сенцова гражданином РФ.

14 мая 2018 года Олег Сенцов объявил голодовку с требованием отпустить всех украинских граждан, удерживаемых в РФ.

Ранее "Страна" писала о том, что осужденный в России по делу "крымских террористов" украинец Александр Кольченко объявил голодовку с требованием освободить режиссера Олега Сенцова.