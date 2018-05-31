Голубой (синий) кит впервые в истории наблюдений замечен в Красном море. Об этом сообщило в четверг Министерство окружающей среды Египта, пишет издание Al-Youm Al-Sabea.

По информации ведомства, млекопитающее "было замечено в водах Акабского залива, что зафиксировано впервые". Сейчас специалисты и экологи пытаются определить причины появления кита в Красном море.

По мнению ряда экспертов, кит мог заблудиться во время миграции из теплых вод, где он проводит зиму, в холодные районы для спаривания. Министерство окружающей среды предупредило, что кит не является хищником и не нападает на людей, но призвало всех, кто заметит животное в водах Красного моря, не приближаться к нему близко, а по возможности наблюдать только на расстоянии.

Вероятно того же кита 29 мая заметили в 300 метрах от побережья Эйлата. Специалисты Израильского центра изучения и содействия морским млекопитающим также отметили, что это произошло впервые.

Голубой (синий) кит - морское млекопитающее из отряда китообразных, относящееся к усатым китам рода полосатиков. Он считается самым большим современным животным - длина кита может достигать 33 метров, а масса - превышать 150 тонн. С начала XX века численность этих китов стала быстро снижаться в связи с бесконтрольным промыслом. К 1960-м годам кит был практически истреблен и оказался на грани полного исчезновения. Сейчас он находится под международной защитой, но медленное естественное воспроизводство синих китов также препятствует росту их популяции. Основную угрозу для китов представляет антропогенный фактор, выражающийся в нарушении их привычного образа жизни и загрязнении морей, а также изменение климата, вследствие чего увеличивается объем пресной воды в океане. Нередки случаи столкновений животных с крупными судами.

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