Президент Украины Петр Порошенко сегодня, 31 мая объявил десятилетие украинского языка.

Во время рабочей поездки в Ивано-Франковской области он подписал Указ "О неотложных мерах по укреплению государственного статуса украинского языка и содействие созданию единого культурного пространства Украины".

Соответствующая информация обнародована на сайте главы государства.

Указом, полного текста которого еще нет на сайте, предусмотрено утверждение целевой программы на 2018 – 2028 годы, направленной на обеспечение всестороннего развития и функционирования украинского языка как государственного во всех сферах общественной жизни, создания единого культурного пространства и сохранения целостности культуры.

Также говорится о создании условий для обеспечения реализации гражданами права на получение информации на украинском языке, в том числе через печатные средства массовой информации, рекламу и тому подобное.

В то же время Президент заверил, что будет заботиться о сохранении прав национальных меньшинств Украины.

"Как Глава государства и как активный участник процесса развития украинской политической нации я должен заботиться и забочусь о том, чтобы законодательные инициативы оставляли широкий простор для реализации прав тех граждан, чьим языком общения стала крымско-татарский, русский, греческий, румынский, болгарский, польский. Но украинский язык мы все вместе будем защищать. Это наша приоритетная задача", - подчеркнул он в выступлении перед школьниками Ямницкого лицея, пишет пресс-служба.

Ранее "Страна" сообщала, что Порошенко под палящим солнцем рассказал школьникам о миротворцах на Донбассе и воскрешении Бабченко.

Также появилось фото недовольного мальчика, которого Порошенко гладил по голове в Мистецьком Арсенале.