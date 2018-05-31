Около 15.00 четверга, 31 мая, в Киеве Владимирском спуске грузовик MAN, вылетел с дороги на тротуар.

Об этом сообщает Киев оперативный в Facebook.

Переходную дорожку ограждали бетонные полусферы, однако, они не смогли задержать многотонную машину, она снесла не менее пяти, пока остановилась. По словам самого водителя, у грузовика отказали тормоза.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Фото: facebook.com/KyivOperativ

Как сообщала "Страна", ранее вoзле станции Нивки в Киеве мотоциклиста сбил автомобиль и скрылся с места ДТП.

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Ранее появилось видео с места ДТП под Киевом, где мотоциклист разбился насмерть, потеряв управление.