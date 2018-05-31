В ночь на 31 мая у народного депутата от БПП Алексея Гончаренко из гаража были похищены три велосипеда. Об этом нардеп сообщил на своей странице в Facebook.

Фото: facebook.com

"Сегодня ночью вскрыли мой гараж. Искали наверное депутатскую машину. Но, облом, депутат оказался необычным, машины у меня нет. Зато были 3 велосипеда. Украли мой, жены и даже сына, детский", - пожаловался в соцсети Гончаренко и предположил, что теперь обчистившие его гараж воры, вероятно, подобрели.

"Помните, как в классическом мультфильме. "Это я раньше чего злой был, потому что у меня велосипеда не было", - пошутил нардеп.

На пост Алексея Гончаренко отреагировал известный адвокат Юрий Иващенко. Он посочувствовал неприятностям нардепа от БПП и отметил, что декларации о доходах политика не указан гараж, на который позарились воры.

Фото: facebook.com

"Но Леша по дурости молчать не стал. Все рассказал. По работе то рассказать нечего. И вот, рассказал, что воры хотели украсть оказывается .... депутатскую машину.

Но мы же народ внимательный. Проверили и смутило другое. Украли у Алексея велосипеды по его словам из … гаража. Гаража, которого у него нет. Его нет в декларации. Не было его ни в 2015, 2016 и 2017 годах. У него и машины нет. По документам.

Скажите, а зачем гараж без машины? Ну это такое. Консервацию наверное хранит))

Вот у меня и вопрос государственный возник – когда Леху НАБУ арестует. Имеем чистосердечное признание. Корчак вроде как за Шкоду Октавию тягали))

С нетерпением ждем Юрия Витальевича в Раде с новым представлением!!!!!", - написал в соцсети Юрий Иващенко.

Ранее "Страна" писала о том, что известный "порохобот" задекларировал покупку недвижимости по нереально низким ценам.

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