Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что хорошо владеет государственным языком. Об этом он сказал в среду во время презентации Академии патрульной полиции, передает "Украинская правда".

Журналистка спросила его, когда министр внутренних дел заговорит на украинском языке.

"Я достатньо володію державною мовою, ні для того, щоб мати провакациї у такому запитанні от вас. Дякую (ответ Авакова дан в оригинале, без малейших изменений. - Прим.ред)", - ответил Аваков.

До этого момента и в дальнейшем своем выступлении министр МВД использовал русский язык.

Как сообщала "Страна", в Днепре театр отменил спектакль на русском языке из-за угроз радикалов.

Ранее в Верховной Раде отключили микрофон депутату, говорившему на русском языке.

Мы писали, что Аваков выпустил книгу про Ленина на русском языке.